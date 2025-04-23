Алалыкин о выходе «Салавата Юлаева» в полуфинал Кубка Гагарина: «Мы задолжали нашим болельщикам»
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (3:2) в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Уфимцы выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в полуфинал турнира впервые с 2019 года.
— Все замечательно! Большое спасибо болельщикам, мы им задолжали, должны подольше задержаться в плей-офф. У нас сейчас цель, чтобы эта чаша стала нашей, будем делать всё возможное, чтобы у нас это получилось. Конечно, спасибо фанатам большое, они нас поддерживали, подбадривали, мы питались их эмоциями.
— Что случилось во втором домашнем матче, когда вы впервые уступили дома?
— Потеря концентрации, где-то уже, наверное, немного расслабились, думали, что «Спартак» опустит руки, но он не опустил. Но это уже в прошлом, самое главное, что сейчас выиграли. Готовимся дальше.
— Какой момент в этой серии стал переломным?
— Я думаю, пятая игра, у нас дома. Тогда мы победили в овертайме, почувствовали, что если «Спартак» нас три раза подряд обыграл, то мы то же самое сможем сделать. Благодаря болельщикам, родным, близким, всем, в общем, мы смогли переломить эту серию.
— Насколько на команде сказалось отсутствие травмированных игроков?
— У нас 25 лидеров здесь. Джош Ливо травмировался — кто-то занимает его позицию. Мы здесь все — лидеры, друг друга поддерживаем, должны решать и выигрывать матчи. Это плей-офф, здесь не играет один или пять человек, здесь играет вся команда. Ничего страшного, мы только больше сплотились и ждем возвращения травмированных игроков обратно.
— Как поддерживали молодых игроков, для которых этот плей-офф КХЛ — первый?
— Ну вот Вязового я давно знаю, он — хороший вратарь, показывал свой уровень в плей-офф в «Торосе», там хорошо играл. Мы были все уверены друг в друге, друг друга поддерживали. Наверное, и ребятам было полегче играть, потому что у кого-то первый плей-офф — и сразу два седьмых матча. Это дорогого стоит. Все молодцы.
— Сейчас идет матч между «Авангардом» и «Локомотивом». С кем хотелось бы сыграть в полуфинале?
— Это плей-офф, тут без разницы.
(София Митченкова)
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|38
|30
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|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
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|10
|Витязь
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
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|2
|Сал. Юлаев
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|45
|23
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|3
|Металлург Мг
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|43
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|90
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|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
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|42
|26
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|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
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|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|23.04
|17:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|3 : 2
|23.04
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -