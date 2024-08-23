Новичок «Салавата» Тодд: «Я сделал все, что было в моих силах, чтобы дебютировать в НХЛ»
Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» рассказал о карьере в Северной Америке.
— Вы провели несколько сильных сезонов в АХЛ, когда набирали много очков, но не сыграли ни одного матча в НХЛ. Почему?
— Это одна из причин, почему я сейчас выступаю в КХЛ. Чувствую, я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробиться в состав и дебютировать в НХЛ. Но я так и не получил этот шанс. КХЛ — топ-лига, теперь я хочу показать свой уровень в России.
— В какой год вы были ближе всего к дебюту в НХЛ?
— Играя в «Сент-Луисе», я хорошо провел предсезонку, но, к сожалению, получил травму и пропустил почти год. В этот момент я был ближе всего к дебюту в НХЛ. В прошлом сезоне я очень надеялся на вызов в основу. Чувствовал, что заслужил свой шанс в НХЛ, но не получил его. Поэтому я принял решение переехать в КХЛ.
— Вы были разочарованы тем, что не дебютировали в НХЛ?
— Очень разочарован. Я работал всю жизнь ради дебюта в НХЛ, но раз за разом я не получал эту возможность. У меня не получалось пробиться в основу. Честно, это полный отстой.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -