Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

Новичок «Салавата» Тодд: «Я сделал все, что было в моих силах, чтобы дебютировать в НХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» рассказал о карьере в Северной Америке.

— Вы провели несколько сильных сезонов в АХЛ, когда набирали много очков, но не сыграли ни одного матча в НХЛ. Почему?

— Это одна из причин, почему я сейчас выступаю в КХЛ. Чувствую, я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробиться в состав и дебютировать в НХЛ. Но я так и не получил этот шанс. КХЛ — топ-лига, теперь я хочу показать свой уровень в России.

— В какой год вы были ближе всего к дебюту в НХЛ?

— Играя в «Сент-Луисе», я хорошо провел предсезонку, но, к сожалению, получил травму и пропустил почти год. В этот момент я был ближе всего к дебюту в НХЛ. В прошлом сезоне я очень надеялся на вызов в основу. Чувствовал, что заслужил свой шанс в НХЛ, но не получил его. Поэтому я принял решение переехать в КХЛ.

— Вы были разочарованы тем, что не дебютировали в НХЛ?

— Очень разочарован. Я работал всю жизнь ради дебюта в НХЛ, но раз за разом я не получал эту возможность. У меня не получалось пробиться в основу. Честно, это полный отстой.

Нэйтан Тодд (№29) праднует гол в&nbsp;предсезонном матче &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Каждый иностранец должен попробовать водку». Разговор с канадским новичком «Салавата Юлаева»

КХЛ
ХК Салават Юлаев
Нэйтан Тодд
0
Читайте также
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канадский форвард Тодд считает, что Виктор Козлов может тренировать в НХЛ

Галиев: «Шипачев любит и умеет играть с шайбой, такие игроки не должны бегать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости