Новичок «Салавата» Тодд: «Я сделал все, что было в моих силах, чтобы дебютировать в НХЛ»

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» рассказал о карьере в Северной Америке.

— Вы провели несколько сильных сезонов в АХЛ, когда набирали много очков, но не сыграли ни одного матча в НХЛ. Почему?

— Это одна из причин, почему я сейчас выступаю в КХЛ. Чувствую, я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробиться в состав и дебютировать в НХЛ. Но я так и не получил этот шанс. КХЛ — топ-лига, теперь я хочу показать свой уровень в России.

— В какой год вы были ближе всего к дебюту в НХЛ?

— Играя в «Сент-Луисе», я хорошо провел предсезонку, но, к сожалению, получил травму и пропустил почти год. В этот момент я был ближе всего к дебюту в НХЛ. В прошлом сезоне я очень надеялся на вызов в основу. Чувствовал, что заслужил свой шанс в НХЛ, но не получил его. Поэтому я принял решение переехать в КХЛ.

— Вы были разочарованы тем, что не дебютировали в НХЛ?

— Очень разочарован. Я работал всю жизнь ради дебюта в НХЛ, но раз за разом я не получал эту возможность. У меня не получалось пробиться в основу. Честно, это полный отстой.