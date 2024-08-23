Новичок «Салавата» Тодд — о водке: «Считаю, что каждый иностранец должен попробовать ее в России»

Новичок «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» заявил, что пробовал водку.

— Русские парни в АХЛ вас не научили плохим словам?

— О да, я еще в Америке выучил некоторые слова.

— Среди соотечественников уже нет стереотипов, что по российским улицам бегают медведи, а каждый второй играет на балалайке?

— К стереотипам я бы отнес только русскую водку.

— Вы ее пробовали?

— Конечно. И считаю, что каждый иностранец должен попробовать ее в России.