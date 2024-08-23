Новичок «Салавата» Тодд — о водке: «Считаю, что каждый иностранец должен попробовать ее в России»
Новичок «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» заявил, что пробовал водку.
— Русские парни в АХЛ вас не научили плохим словам?
— О да, я еще в Америке выучил некоторые слова.
— Среди соотечественников уже нет стереотипов, что по российским улицам бегают медведи, а каждый второй играет на балалайке?
— К стереотипам я бы отнес только русскую водку.
— Вы ее пробовали?
— Конечно. И считаю, что каждый иностранец должен попробовать ее в России.
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|Локомотив
|0
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|0
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|Северсталь
|0
|0
|0
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|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
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|0
|0
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|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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|ЦСКА
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