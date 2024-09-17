Форвард «Салавата» Сучков — о травме партнера Кузьмина: «Страшный момент получился»
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал победную игру против «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата FONBET КХЛ (4:2).
— После «Автомобилиста» нас встряхнули, тренеры сказали, чтобы были готовы с самого начала. Первый период провели здорово, все получалось в атаке, потом, видимо, все хотели забить и немного сглазили. Начали пропускать контратаки, но в целом отстояли, выиграли матч. Хочется надеется, что у Кузи (Глеба Кузьмина — Прим. «СЭ») все будет хорошо, потому что страшный момент получился.
— Какую провели работу над ошибками после крупного поражения на выезде?
— Сказали, чтобы вышли готовыми в первом периоде, потому что сегодня это и был показатель. Начали хорошо, забили два гола первые. Первыми всегда хорошо забивать, чтобы потом не догонять. Чтобы хорошо начинать, не проспать начало игры, иначе так и будем 1:6 вылетать (в предыдущем матче «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» с таким счетом — Прим. «СЭ»).
Во втором периоде матча нападающий уфимского клуба Глеб Кузьмин покинул площадку на носилках, получив травму после удара головой о борт.
София Митченкова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|2
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|3
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|5
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|3
|6
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|5 : 2
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 2
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|1 : 2 ОТ
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|3 : 1