Форвард «Салавата» Шаров объяснил, почему в КХЛ стало меньше драк

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, почему в FONBET Чемпионате КХЛ стало меньше драк.

«Сейчас уже нет такого, чтобы предлагали подраться. Бывают, конечно, разные истории. Два человека, недовольные друг другом решили выяснить отношения. Но чтобы кто-то ездил на протяжении всего матча и говорил: «Давай-давай», такого нет. Сейчас ценятся люди, которые умеют играть в хоккей», — приводит Legalbet слова Шарова.

В этом сезоне Шаров в 19 играх за «Салават Юлаев» набрал 13 (4+9) очков.