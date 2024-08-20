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Сегодня, 03:39

Форвард «Салавата» Ремпал рассказал о жизни в Лас-Вегасе

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаев» Шелдон Ремпал рассказал о жизни в Лас-Вегасе во время выступления в НХЛ.

— Я жил в спокойном районе, не в центре города, — приводит слова Ремпала Sport24. — У нас были шикарные условия, рестораны и все остальное, так что никакого дискомфорта не испытывал. Если хотелось веселья, то можно было съездить погулять по Стрипу.

— Любите казино?

— Да, это весело. Конечно, ты можешь проиграть много денег, поэтому я старался держаться подальше от самих столов и автоматов.

— Знали ли хоккеистов, у которых была игровая зависимость?

— Нет, думаю, у всех есть голова на плечах. Все прекрасно понимают, что можно потерять, и бездумно не играли.

Ремпал перешел в «Салават Юлаев» летом 2024 года. По сведениям «СЭ», зарплата 29-летнего канадца составляет 88 миллионов рублей.

В сезоне-2023/24 28-летний Ремпал провел за «Вегас» 9 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка. Также на его счету 45 (27+18) очков в 63 матчах АХЛ за «Хендерсон».

Источник: Sport24
КХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Салават Юлаев
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