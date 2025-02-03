Ливо четвертым в истории КХЛ забросил 40 шайб в одном регулярном чемпионате

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга». 31-летний канадец сравнял счет в первом периоде — 1:1.

Ливо вернулся в состав уфимцев, пропустив встречу с «Авангардом» (4:2) из-за повреждения.

Для Ливо это 40-я шайба в 46-й игре регулярного чемпионата, он забил в седьмом матче подряд. Теперь на счету форварда 61 (40+21) очко в сезоне.

До повторения снайперского рекорда КХЛ — 48 шайб Сергея Мозякина в сезоне- 2016/17 — Ливо осталось восемь голов.

Канадец стал четвертым игроком в истории лиги, который забросил 40 шайб за один регулярный чемпионат, — после Мозякина, Рида Буше (42, сезон-2023/24) и Дмитрия Яшкина (40, сезон-2022/23).