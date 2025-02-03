Ливо четвертым в истории КХЛ забросил 40 шайб в одном регулярном чемпионате
Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга». 31-летний канадец сравнял счет в первом периоде — 1:1.
Ливо вернулся в состав уфимцев, пропустив встречу с «Авангардом» (4:2) из-за повреждения.
Для Ливо это 40-я шайба в 46-й игре регулярного чемпионата, он забил в седьмом матче подряд. Теперь на счету форварда 61 (40+21) очко в сезоне.
До повторения снайперского рекорда КХЛ — 48 шайб Сергея Мозякина в сезоне-2016/17 — Ливо осталось восемь голов.
Канадец стал четвертым игроком в истории лиги, который забросил 40 шайб за один регулярный чемпионат, — после Мозякина, Рида Буше (42, сезон-2023/24) и Дмитрия Яшкина (40, сезон-2022/23).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|3
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|4
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
12.02
|3.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
Новости