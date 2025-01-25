Ливо забросил 10-ю шайбу в пяти матчах

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо сравнял счет в матче FONBET Чемпионата КХЛ против СКА — 1:1. Для 31-летнего канадца это 10-й гол в пяти последних играх.

Теперь на счету лучшего бомбардира и снайпера регулярного чемпионата 59 (38 +21) очков в 44 матчах.