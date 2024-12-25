Форвард «Салавата» Ливо сделал хет-трик во втором периоде матча с «Амуром»

Форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо оформил свой первый первый хет-трик в FONBET чемпионате КХЛ.

Канадец забил три шайбы во втором периоде матча с «Амуром», в ассистентах числятся Динар Хафизуллин и Шелдон Ремпал (оба — первый гол), Александр Самонов (второй гол) и Михаил Науменков (третий гол).

Всего на счету канадца в этом сезоне 23 шайбы. Ливо лидирует в гонке снайперов КХЛ.