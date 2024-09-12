Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:53

Форвард «Салавата» Кузьмин: «Каждая тройка у нас по-своему хороша»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (5:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

— У нашего звена и до этого было достаточно много моментов, но шайба не шла в ворота. Может быть, сегодня не было такого убойного момента, но классно, что забили. С Челябинском, считаю, мы заслужили гол, сейчас забили. У меня та же роль вне зависимости от сочетаний: надо держать шайбу, быть агрессивным. Каждая тройка по-своему хороша, поэтому нет трудностей, если партнеры меняются.

Впереди выезд, там будет посложнее, но не менее интересно. А большие паузы в этом сезоне помогут подольше восстановиться между сериями, хотя в поездке игры будут также через день, — сказал Кузьмин Metaratings.ru.

Следующий матч «Салават Юлаев» снова проведет против «Автомобилиста», но уже в гостях. Встреча состоится 14 сентября и начнется в 14:30 по московскому времени.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Умер журналист Николай Сванидзе
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 4 3 1 7
2 Сал. Юлаев 3 3 0 6
3 Автомобилист 4 2 2 4
4 Нефтехимик 3 2 1 4
5 Амур 4 2 2 4
6 Трактор 3 1 2 3
7 Адмирал 3 1 2 3
8 Лада 3 1 2 2
9 Металлург Мг 3 1 2 2
10 Ак Барс 3 1 2 2
11 Барыс 3 0 3 1
12 Сибирь 3 0 3 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 3 3 0 6
2 Спартак 3 2 1 5
3 ЦСКА 3 2 1 4
4 Динамо Мн 3 2 1 4
5 Северсталь 3 2 1 4
6 Витязь 4 2 2 4
7 Куньлунь РС 3 2 1 4
8 СКА 3 1 2 3
9 Торпедо 3 1 2 3
10 Динамо М 3 1 2 2
11 Сочи 2 1 1 2
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
12.09 19:00
Нефтехимик – Металлург Мг
 - : -
12.09 19:00
Северсталь – Сибирь
 - : -
12.09 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
12.09 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
12.09 19:30
СКА – Трактор
 - : -
12.09 19:30
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости