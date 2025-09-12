Форвард «Салавата» Ефремов назвал заслуженным поражение от «Автомобилиста»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:4).

— Плохо играли, недостаточно лезли на ворота, мало бросали, агрессии не было, заслуженно проиграли, — начал Ефремов.

— Впереди выездная серия, как будете готовиться к ней?

— Нас ждут хорошие команды, сильные, настраиваемся на все, потому что каждый матч для нас очень важный. Сделаем выводы после сегодняшнего матча.

— Как провели межсезонье?

— Отдохнул пару недель, ничего не делал, восстанавливался после сезона, потом начал готовиться потихоньку.

— Физически уже готовы?

— Про всю команду не могу сказать, а я большую часть предсезонки пропустил из-за травмы, сложно набирать кондиции, игровой ритм. В целом с физикой все в порядке.

— Какие были эмоции от первого матча при своих трибунах?

— Положительные. В Уфе очень приятно играть, у нас хорошие болельщики, которые нас поддерживают всегда. Полный стадион, все болеют за нас, а первый матч такой не очень удачный получился, но спасибо болельщикам за поддержку.

— Что можете сказать про команду соперника?

— «Автомобилист» как был сильной командой, так и остался. Были точечные усиления. Эта команда претендует на высокие места. По тактике они играют почти так же, как в прошлом сезоне.

— В Уфе сейчас много новых игроков. Как вы считаете, уже появилась сыгранность в команде?

— Я думаю, что одного месяца недостаточно, нужно больше времени. Некоторые пришли первый раз в КХЛ, этот уровень нужно почувствовать, принять, и здесь нам нужно всем вместе учиться каждый день. Связь, химия придут. Некоторые ребята уже проявляются и хорошо взаимодействуют, просто нужно немного больше времени.

(София Митченкова)