Форвард «Салавата» Ефремов назвал заслуженным поражение от «Автомобилиста»
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:4).
— Плохо играли, недостаточно лезли на ворота, мало бросали, агрессии не было, заслуженно проиграли, — начал Ефремов.
— Впереди выездная серия, как будете готовиться к ней?
— Нас ждут хорошие команды, сильные, настраиваемся на все, потому что каждый матч для нас очень важный. Сделаем выводы после сегодняшнего матча.
— Как провели межсезонье?
— Отдохнул пару недель, ничего не делал, восстанавливался после сезона, потом начал готовиться потихоньку.
— Физически уже готовы?
— Про всю команду не могу сказать, а я большую часть предсезонки пропустил из-за травмы, сложно набирать кондиции, игровой ритм. В целом с физикой все в порядке.
— Какие были эмоции от первого матча при своих трибунах?
— Положительные. В Уфе очень приятно играть, у нас хорошие болельщики, которые нас поддерживают всегда. Полный стадион, все болеют за нас, а первый матч такой не очень удачный получился, но спасибо болельщикам за поддержку.
— Что можете сказать про команду соперника?
— «Автомобилист» как был сильной командой, так и остался. Были точечные усиления. Эта команда претендует на высокие места. По тактике они играют почти так же, как в прошлом сезоне.
— В Уфе сейчас много новых игроков. Как вы считаете, уже появилась сыгранность в команде?
— Я думаю, что одного месяца недостаточно, нужно больше времени. Некоторые пришли первый раз в КХЛ, этот уровень нужно почувствовать, принять, и здесь нам нужно всем вместе учиться каждый день. Связь, химия придут. Некоторые ребята уже проявляются и хорошо взаимодействуют, просто нужно немного больше времени.
(София Митченкова)
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|Торпедо НН
|68
|37
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|Динамо М
|68
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|30
|81
|8
|Спартак
|68
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|Шанхай Дрэгонс
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|21
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|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3