Амиров о лечении от рака: «Вера в Бога помогала не упасть»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, у которого в феврале была обнаружена опухоль головного мозга, в интервью «СЭ» рассказал о процессе восстановления.

— Психологически, наверное, было тяжелее, чем физически?

— Да, поначалу было тяжеловато. Но, вы знаете, я верующий человек. Уверовал в Бога, когда был в Германии. Вера помогала не упасть, оставаться позитивным.

В феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Сейчас 20-летний россиянин тренируется по индивидуальной программе в Уфе.

Ранее «Салават» продлил аренду Амирова до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2021/22 Амиров набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах за «Салават Юлаев». В 2020 году «Торонто» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ в первом раунде под 15-м номером.