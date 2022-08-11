Форвард «Салавата» Амиров, проходящий лечение от рака, может вернуться в КХЛ в ноябре

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, у которого в феврале была обнаружена опухоль головного мозга, продолжает проходить лечение.

Как рассказал в интервью «СЭ» сам игрок, он может вернуться на лед в ноябре или декабре.

В феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Сейчас 20-летний россиянин тренируется по индивидуальной программе в Уфе.

Ранее «Салават» продлил аренду Амирова до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2021/22 Амиров набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах за «Салават Юлаев». В 2020 году «Торонто» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ в первом раунде под 15-м номером.