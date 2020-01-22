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Форвард рижского «Динамо» Джериньш дисквалифицирован на два матча

13:58
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спорные эпизоды последних матчей и вынес решения о дисквалификации игроков, сообщает официальный сайт лиги.

Нападающий рижского «Динамо» Андрис Джериньш во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:2 ОТ) умышленно хватал, трогал, отталкивал, толкал (совершал подножку против судьи). В связи с чем было принято дисквалифицировать спортсмена на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/22/464980.html

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