Форвард рижского «Динамо» Джериньш дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спорные эпизоды последних матчей и вынес решения о дисквалификации игроков, сообщает официальный сайт лиги.

Нападающий рижского «Динамо» Андрис Джериньш во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:2 ОТ) умышленно хватал, трогал, отталкивал, толкал (совершал подножку против судьи). В связи с чем было принято дисквалифицировать спортсмена на два матча и подвергнуть денежному штрафу.