Форвард Паник вернулся в «Локомотив»

«Локомотив» объявил о подписании нового контракта с нападающим Рихардом Паником. Он будет действовать до конца сезона-2025/26.

Сезон-2024/25 стал для 34-летнего словака дебютным в КХЛ. В 29 матчах за ярославцев в регулярном чемпионате он набрал 12 (6+6) очков, а в плей-офф — 4 (1+3) очка в 15 матчах.

До перехода в «Локомотив» Паник играл в «Словане».