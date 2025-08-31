Нападающий «Спартака» Холодилин: «Мы способны завоевать Кубок в этом сезоне»

Нападающий «Спартака» Никита Холодилин в разговоре с «СЭ» поделился целями комманды на сезон.

«Цели всегда самые высокие. У нас она только одна — выиграть Кубок. Я уверен, что мы способны завоевать его в этом сезоне. А как иначе? Выходить на лед ради галочки и пытаться попасть лишь в плей-офф — это не наш подход. Других целей, кроме победы в Кубке Гагарина, мы не ставим, да и ставить не можем. Наш путь только за Кубком», — сказал Холодилин «СЭ».

«Спартак» начнет новый сезон КХЛ 7 сентября с игры против «Сочи». В прошлом сезоне команда дошла до 1/4 финала Кубка Гагарина.

Денис Клесарев