Форвард «Нефтехимика» Якупов на правах аренды перешел в «Ак Барс»
«Нефтехимик» отдал в аренду «Ак Барсу» нападающего Рауля Якупова до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
До этого 20-летний хоккеист полтора месяца выступал на правах аренды за «Адмирал», после чего дальневосточный клуб расторг соглашение с Якуповым.
В нынешнем сезоне форвард провел за «Нефтехимик» 4 матча, не отметившись результативными действиями.
После 32 игр «Ак Барс» с 44 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Источник: https://t.me/wolfstaya/24863
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|36
|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|35
|7
|28
|18
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
Новости