Форвард «Нефтехимика» Назаров: «Победа над «Автомобилистом» далась непросто, но мы справились»

Нападающий «Нефтехимика» Михаил Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:0).

«Всех болельщиков и команду — с очень важной победой. Она далась нам непросто, но мы справились: где-то сыграли лучше в обороне, проще, бились друг за друга. Там, где что-то не получалось, помогал вратарь, спасибо ему за это. Прошлые матчи не дали результата, поэтому нужно было что-то менять. «Автомобилист» на ходу, много забивает, поэтому нужно перестраивать свою игру, чтобы был результат», — приводит слова Назарова официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 3 очка в четырех матчах. 14 сентября команда на выезде снова сыграет с «Автомобилистом».