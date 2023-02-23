Форвард «Нефтехимика» Митякин заявил, что Камара провел классный бой с Керраном
Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин после победы над «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.
«Все прекрасно понимают, что с «Сочи» мы не реализовали свои моменты, а с одним голом тяжело выиграть. Плюс ко всему их вратарь сделал кучу крутых спасений, отбил более 60 бросков. Здесь уже понимали, что все зависит от нас, сегодня были наконец-то голы в большинстве, помеха перед голкипером, поэтому провели такой хороший матч. Как мне бой Камары и Керрана? Считаю, Энтони провел классный бой. Мое мнение — он победил. Скажу, что этот парень умеет драться. Поэтому молодец, завел нашу команду, просто нет слов. Почему упустили инициативу, забив первыми? Считаю, что это стечение обстоятельств. Где-то невнимательно сыграли в обороне, но никто не опускал руки, все выжимали из себя все и смогли дожать. Сейчас главное отдохнуть и восстановиться. Далее будем готовиться к «Куньлуню». Надо навязывать им свою игру, у них хорошая команда, но на нашей стороне эмоции. Плюс поддержка наших болельщиков», — приводит слова Митякина Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Митякин провел 67 матчей регулярного чемпионата, отметился 11 заброшенными шайбами и 17 ассистами. «Нефтехимик» после 67 матчей набрал 70 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
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|23.02
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Адмирал – Амур
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|23.02
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Сочи – СКА
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