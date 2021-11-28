Форвард «Нефтехимика» Хайруллин заявил, что хоккей в КХЛ стал больше похож на североамериканский

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин рассказал о том, как изменился хоккей в КХЛ в последние годы.

«С потолком зарплат КХЛ выровнялась. Матчи стали более равными, любая команда может обыграть другую. Не как раньше, когда были лидеры и все остальные. А сейчас и команды внизу могут обыгрывать первых. Сильно ли изменилась лига с уменьшением размеров площадок? Хоккей стал быстрее, молодых игроков стало больше. То, что площадки уменьшились, — плюс. Стало больше силовой борьбы и бросков. Игра в КХЛ стала похожа на североамериканский стиль», — приводят «Известия» слова Хайруллина.

«Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 32 матчах.