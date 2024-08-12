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Сегодня, 11:02

Якупов подпишет однолетний контракт с «Куньлунем»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Наиль Якупов.
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru

Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» подпишет однолетний контракт с нападающим Наилем Якуповым.

В минувшем сезоне первый номер драфта НХЛ-2012 выступал за «Нефтехимик». 30-летний россиянин провел 31 матч за клуб из Нижнекамска в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (8+11) очков.

Ранее он играл за «Авангард», «Амур», СКА. В НХЛ Якупов выступал за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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