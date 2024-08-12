Якупов подпишет однолетний контракт с «Куньлунем»

Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» подпишет однолетний контракт с нападающим Наилем Якуповым.

В минувшем сезоне первый номер драфта НХЛ-2012 выступал за «Нефтехимик». 30-летний россиянин провел 31 матч за клуб из Нижнекамска в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (8+11) очков.

Ранее он играл за «Авангард», «Амур», СКА. В НХЛ Якупов выступал за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».