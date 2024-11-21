Пакетт: «В Москве не надо так много денег, как в Канаде или США»

Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт, получивший российское гражданство, сравнил жизнь в России и Северной Америке.

«Хороший вопрос, я не знаю, никогда не считал. Мне кажется, в Москве тебе не надо так много денег, как в Канаде или США. Здесь не так дорого, как в Северной Америке. В России жизнь более доступная», — сказал Пакетт Legalbet.ru.

В текущем сезоне 31-летний Пакетт сыграл за «Динамо» в 28 матчах и набрал 15 (8+7) очков.