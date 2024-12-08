Форвард московского «Динамо» Кудрявцев рассказал, куда поедет во время паузы в сезоне КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев рассказал, чем будет занимать во время паузы в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Поеду с семьей в родной город, проведу время с ребенком и женой. Каких-то активностей не будет. Восстановительные процедуры, баня, прогулки. Все в таком духе», — цитирует игрока Legalbet.

Кудрявцев является уроженцем Ярославля.