Комтуа удалили до конца матча с «Локомотивом» за оскорбление судей и неспортивное поведение

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа получил 34 минуты штрафа в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:4).

В конце игры 26-летний канадец получил 2-минутный штраф за грубость, а также 2-, 10- и 20-минутные удаления за оскорбление судей и неспортивное поведение.

В этом сезоне Комтуа в 61 матче за «Динамо» набрал 50 (21+29) очков.