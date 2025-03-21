Хоккей
21 марта, 22:03

Комтуа удалили до конца матча с «Локомотивом» за оскорбление судей и неспортивное поведение

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа получил 34 минуты штрафа в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:4).

В конце игры 26-летний канадец получил 2-минутный штраф за грубость, а также 2-, 10- и 20-минутные удаления за оскорбление судей и неспортивное поведение.

В этом сезоне Комтуа в 61 матче за «Динамо» набрал 50 (21+29) очков.

Максим Комтуа
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
  • Осокин Константин

    согласен полностью!

    22.03.2025

  • afino61

    не захотел на ненужную игру в череповец мотаться))

    22.03.2025

  • fktrc

    Его били, делали подсечки, но полосатые закрывали глаза, как и на многое что делали игрочишки локо в этом матче! Вот и результат, понять можно!

    22.03.2025

  • Алексей Овчинников

    Эмоции надо контролировать

    22.03.2025

  • Vasily Bulygin

    Подкожный жук это Комтуа!

    21.03.2025

    • КХЛ, результаты и видео голов 21 марта: «Динамо» Москва проиграло «Локомотиву» и другие матчи

    «Нефтехимик» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
