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Сегодня, 16:38

Форвард московского «Динамо» Ильенко удивлен стилем игры Комтуа

Руслан Минаев
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Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко поделился мнением от игры форварда Максима Комтуа.

«Ему тоже нужно было время на адаптацию. Помню, что когда он пришел, то сказал, что ему понравилась Москва, что он не так себе представлял нашу страну. Отметил, что у нас позитивные люди, пытаются ему постоянно помочь. Меня удивил его стиль игры, хотя у нас в лиге есть и другие игроки, которые залезают под кожу, играют в тело. В команде Макс пытается нас научить тому, чему сам научился за океаном», — цитирует Ильенко Vseprosport.

В этом сезоне 25-летний канадец провел 28 матчей и набрал 20 (7+13) очков.

Источник: vseprosport.ru
Артем Ильенко
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Максим Комтуа
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2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 34 21 13 45
4 СКА 33 19 14 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Динамо Мн 34 17 17 38
7 Северсталь 32 18 14 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
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3 Автомобилист 32 19 13 42
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5 Металлург Мг 35 19 16 40
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 32 13 19 31
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