Шипачев первым сыграл 1100 матчей в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев проводит 1100-й матч в КХЛ. Юбилейной стала игра с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ-2025/26.

Шипачев стал первым игроком, который преодолел отметку 1100 матчей в КХЛ. В этих играх он забросил 314 шайб и сделал 684 результативные передачи.

38-летний россиянин в сезоне-2025/26 провел 37 матчей и набрал 18 (9+9) очков в регулярном чемпионате.