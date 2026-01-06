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Шипачев об отмененной шайбе в матче с ЦСКА: «Нормальный гол»

Руслан Минаев

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отреагировал на отмененный гол в матче с ЦСКА (2:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

В начале третьего периода при счете 2:3 судьи после видеоповтора не засчитали гол Егора Борикова после передачи Шипачева, для которого очко могло стать 1000-м в КХЛ.

«Посмотрели потом этот гол, который не засчитали. Там момент на усмотрение судей, хотя мне показалось, что был нормальный гол. Мы ни на что тут не влияем, значит, такое решение. Значит, надо забивать такой гол, который не будут просматривать», — цитирует ТАСС Шипачева.

38-летний Шипачев набрал 999 (314+685) очков в 1100 матчах в КХЛ.

Источник: ТАСС
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Вадим Шипачев
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