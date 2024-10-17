Шипачев — о 1000 матчах в КХЛ: «Хорошая цифра, она не многим покорится в будущем»
Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал юбилейное событие своей карьеры.
— Многие говорят, что 1000 матчей — это просто цифра. Для тебя это имеет значение? Ведь ты всего один из двух хоккеистов, кто добрался до этой отметки.
— Хорошая цифра, она не многим покорится в будущем. Хотя, я многим желаю ее достичь. Но не у всех получится. Я рад, что у меня получилось.
— Каково это, приходить на работу, долго переодеваться? Форма, коньки, лента...
— Это все не влияет. Только на сборах тренировки тяжелые. Раньше вообще собирались за два месяца, тренировались с июня. А сейчас сборы стали покороче, больше игр, сейчас веселее. Меньше тренировок.
— Были ли у тебя за эти 1000 игр моменты, когда ты хотел завершить карьеру?
— Слава богу, пока нет. Мне нравится хоккей. Не все получается, но не надо сдаваться, а надо работать. И все будет нормально.
— У тебя ведь были тяжелые моменты в карьере. Например, в московском «Динамо», где на тебя вешали всех собак. Неужели не было желания послать всех подальше?
— Да у меня нормально все было в «Динамо». Понятно, что мы ничего не выиграли. Но в ковидный сезон получили бронзовые медали.
Шипачев стал вторым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей с учетом плей-офф. Достижение покорилось 37-летнему форварду во встрече регулярного чемпионата против ЦСКА (5:4 ОТ).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|СКА
|16
|10
|6
|21
|3
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|4
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|5
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|17.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|17.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|- : -
|17.10
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|17.10
|19:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|17.10
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -