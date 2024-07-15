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Сегодня, 18:00

Зернов — об игре с тяжелой травмой: «В плей-офф нельзя показывать, когда больно»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Денис Зернов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Магнитки» Денис Зернов в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении после травмы, полученной в минувшем плей-офф.

— Как прошла операция?

— После сезона сделал МРТ, сказали, что нужна операция. Сначала хотел делать в Германии, где уже оперировался раньше, но там нужно было две недели ждать визу. Решил не ждать и сделал операцию в Москве.

— Не было риска? Ведь в Германии был врач, который уже делал тебе операцию.

— Операция была не такая сложная. Если бы был более тяжелый случай, точно надо было бы к нему ехать.

— Ты же порвал связки. Что может быть тяжелее?

— Иногда нужно пересаживать кость. Вот тогда точно пришлось бы в Германию лететь.

— Говорят, что ты специально не показывал, что тебе больно, когда получил травму.

— Да, это еще Боб Хартли научил, что в плей-офф нельзя показывать, когда тебе больно. Встал, поехал на смену. В раздевалке плечо вставили на место, затейпировали. А я ведь еще и ударился им. И когда начал вставать, то понял, что не могу.

Денис Зернов. «В плей-офф нельзя показывать, когда больно». Лидер «Магнитки» выиграл кубок с порванными связками
Денис Зернов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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