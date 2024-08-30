Нападающий «Металлурга» Вовченко: «Абросимов, извинился. Никакого конфликта нет»
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко рассказал «СЭ» о разговоре с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым после столкновения в матче Мемориала Ромазана.
«Мне написали многие друзья и хоккеисты из разных клубов, пожелали здоровья. Написал и сам Абросимов, извинился, спросил, как мое здоровье. Никакого конфликта нет, это игровой эпизод. Было и было, никаких злых намерений в будущем не будет. Был ли фол в данном эпизоде? Это должен решать судья. Может быть, там и было нарушение, а, может быть, и я виноват. Но в тот момент я не думал о фоле, я находился в отключке. Ко мне в больницу приходили ребята по команде, также Разин зашел ко мне, со всеми поговорили, даже посмеялись», — сказал Вовченко «СЭ».
28 августа 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.
30 августа пресс-служба «Металлурга» сообщила, что Вовченко выписали из больницы.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -