Форвард «Металлурга» Ткачев набрал 400-е очко в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев преодолел отметку в 400 очков в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

5 октября хоккеист отметился голевой передачей на Романа Канцерова в матче против «Спартака». В этот же день ему исполнилось 30 лет.

«С днем рождения и с 400-м очком в КХЛ, Владимир Эдуардович!» — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Ткачев подписал двухлетний контракт с «Металлургом» летом 2025 года. До этого он выступал в КХЛ за «Авангард», СКА, «Адмирал» и «Салават Юлаев»,