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Сегодня, 09:25

Форвард «Металлурга» Силантьев объяснил, почему подписал новый контракт с клубом

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал сезон-2024/25 после чемпионства и новый контракт с клубом.

— Чувствуете себя звездой лиги?

— Я стараюсь об этом не думать, таких мыслей нет. Делаю свое дело, приношу пользу команде. Когда не идут голы, стараюсь играть правильно, выполняю больше черновой работы. Делаю то, что чувствую.

— Ваша популярность после чемпионства «Металлурга» возросла?

— Меня стали чаще узнавать, особенно в Магнитогорске. Но это, наверное, лучше не у меня спрашивать, а у болельщиков. Но мне кажется, узнаваемость увеличилась.

— Как не остановиться в развитии после Кубка Гагарина и нового контракта?

— Я — молодой парень. Зачем мне стоять на месте? Прошлый сезон остался в прошлом. Есть другие командные цели. Я никогда не останавливаюсь на своем пути. Для чего мы играем в хоккей? Чтобы побеждать и выигрывать. А очки и голы — приятный бонус.

— Недавно вы подписали новый контракт с «Металлургом». Почему сделали это сейчас и не стали откладывать переговоры до межсезонья?

— Мне нравится в Магнитогорске, тренерский штаб мне доверяет. У всех есть одна цель. Думаю, у нас все впереди.

— Быстро пришли к контракту?

— Да. Буквально за две недели. Обсудили некоторые нюансы. Тренерский штаб мне доверяет. Мне здесь все нравится, чувствую себя как дома. Мне нравится город. Не люблю часто менять места. Близкие рядом. Семья может часто приезжать в Магнитогорск.

Дмитрий Силантьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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