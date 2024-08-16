Форвард «Металлурга» Силантьев — о звездной болезни после чемпионства: «Это полная ерунда»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о звездной болезни после выигрыша Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.

— Может ли у вас появиться звездная болезнь после чемпионства в сезоне-2023/24?

— В меня каждый сезон никто не верит. Даже сейчас говорят, что я надену какую-то корону. Я люблю хоккей. Зачем надевать корону, если ты любишь это дело? По мне, это полная ерунда. Надо выходить и доказывать все своей игрой каждый день. Неважно, матч или тренировка — каждый день надо выкладываться на 200-300 процентов.