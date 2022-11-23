Фисенко — о драке с Тимкиным: «Все знают Женю. Он умеет драться. Я тоже что-то умею»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Михаил Фисенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о драке с форвардом «Салавата Юлаева» Евгением Тимкиным в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

— Как возникла драка с Евгением Тимкиным?

— Спонтанно. Просто выплеск эмоций. Оказалось, Женя тоже был не против подраться. Как и я.

— Как оцените действия в драке? Показалось, что вы оступились.

— Надо пересмотреть драку. Все знают Женю. Он умеет драться. Я тоже что-то умею. Поэтому драка была неплохая.

— Когда вас приглашали в «Металлург», говорилось, что Михаила Фисенко подписали в том числе для таких случаев. Но первая драка случилась только в конце ноября. В прошлых матчах не было возможности?

— Нет, были случаи, когда я подъезжал и предлагал ребятам подраться. Они просто не хотели этого. Как я уже сказал, Женя умеет это делать — поэтому сегодня не отказался.

— Отказывались потому, что вы такой сильный оппонент?

— Не знаю, это надо спросить у ребят. Не могу отвечать за них.