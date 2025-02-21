Форвард «Металлурга» Козлов заявил, что главным примером для него является Кросби

Нападающий «Металлурга» Андрей Козлов рассказал, какой игрок из НХЛ служит для него примером.

«Для меня главным примером служит Сидни Кросби. Я тоже сразу стал центральным нападающим, как раз дома только появился компьютер, и мне в интернете попалось видео с его хайлайтами. Я посмотрел и удивился, насколько человек талантлив и трудолюбив. С его катанием, мышлением и техникой я не видел никого до этого», — приводит слова Козлова Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ Козлов провел 57 матчей и набрал 16 (7+9) очков.