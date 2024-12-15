Форвард «Металлурга» Козлов перечислил любимые новогодние фильмы

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Козлов назвал любимые новогодние кинофильмы.

«С новогодними праздниками у меня ассоциируется несколько фильмов: «Один дома», «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Новые приключения Шурика» и «Кавказская пленница». Наверное, ещё «Иван Васильевич меняет профессию», — цитирует Козлова Legalbet.ru.

За 36 матчей в нынешнем сезоне КХЛ 19-летний форвард набрал 11 (3+8) очков.