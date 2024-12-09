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Сегодня, 12:42

Канцеров признан лучшим нападающим недели в КХЛ, Лямкин — лучший защитник

Руслан Минаев
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков недели в FONBET Чемпионате КХЛ.

Лучшим нападающим недели стал форвард «Металлурга» Роман Канцеров, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах.

Лучшим среди защитников признан Никита Лямкин из «Ак Барс» — автор 5 голевых пасов в трех играх. Лучшим вратарем стал Иван Просветов из ЦСКА, на счету которого две победы в трех матчах при коэффициенте надежности 0,98. Голкипер отразил 95,83 процента бросков. Лучшим новичком признан форвард «Нефтехимика» Никита Хоружев — автор трех голевых пасов в двух матчах.

Иван Просветов
Никита Лямкин
Хоккей
КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 35 7 28 18
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Амур – Адмирал
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 - : -
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