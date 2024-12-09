Канцеров признан лучшим нападающим недели в КХЛ, Лямкин — лучший защитник

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков недели в FONBET Чемпионате КХЛ.

Лучшим нападающим недели стал форвард «Металлурга» Роман Канцеров, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах.

Лучшим среди защитников признан Никита Лямкин из «Ак Барс» — автор 5 голевых пасов в трех играх. Лучшим вратарем стал Иван Просветов из ЦСКА, на счету которого две победы в трех матчах при коэффициенте надежности 0,98. Голкипер отразил 95,83 процента бросков. Лучшим новичком признан форвард «Нефтехимика» Никита Хоружев — автор трех голевых пасов в двух матчах.