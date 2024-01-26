Форвард «Металлурга» Канцеров объяснил, за счет чего «Магнитка» победила «Адмирал»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«В первой долго взламывали оборону соперника, было тяжело. Давили два периода, но потом что-то пошло не так и уступили. Сегодня сыграли гораздо лучше, сразу в первом периоде забили и во втором поддавливали, в третьем просто сыграли по счету. Все хорошо, командная победа. Паша Акользин молодец, классный гол забил», — цитирует Канцерова Metaratings.ru.

«Металлург» обеспечил себе участие в плей-офф и с 80 очками расположился на первом месте Восточной конференции. «Адмирал» с 43 очками — на последней строчке.