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29 октября 2025, 21:55

Евгений Кузнецов сыграл пять минут и пропустил третий период в матче «Металлурга» с «Ак Барсом»

Руслан Минаев

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов провел на льду 5 минут 3 секунды в матче против «Ак Барса» в FONBET Чемпионате КХЛ.

Игра завершилась поражение магнитогорского клуба со счетом 0:4. Кузнецов не выходил на лед в третьем периоде.

В этом сезоне на счету 33-летнего форварда 8 игр и 5 результативных передач.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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