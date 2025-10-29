Евгений Кузнецов сыграл пять минут и пропустил третий период в матче «Металлурга» с «Ак Барсом»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов провел на льду 5 минут 3 секунды в матче против «Ак Барса» в FONBET Чемпионате КХЛ.

Игра завершилась поражение магнитогорского клуба со счетом 0:4. Кузнецов не выходил на лед в третьем периоде.

В этом сезоне на счету 33-летнего форварда 8 игр и 5 результативных передач.