Форвард «Металлурга» Джонсон назвал рецепт победы над «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон поделился мыслями о победе над «Авангардом» в матче FONBET КХЛ (4:2).

«Мы старались контролировать игру и работать по системе. Многое получалось, сыграли дисциплинированно, без грубых ошибок и обрезов. Все это привело к успеху. Конечно, команды такого уровня опасны в атаке, там есть ребята, с которыми надо быть постоянно начеку. Рецепт очевиден — глушить их атаки в самом начале, не давать раскатиться и почувствовать игру. Думаю, нам удалось лишить их пространства и времени на принятие решения», — цитирует Джонсона Metaratings.ru.

«Металлург» набрал 16 очков за 16 матчей и располагается на пятой позции в турнирной таблице «Востока».