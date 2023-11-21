Нападающий «Металлурга» Ди — про открытие аэропорта в Магнитогорске: «Сохраним наши автобусные ноги для игры»
Нападающий «Металлурга» Жан-Себастьян Ди поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1).
«Ощущение, что идет некая серия плей-офф. Да, больше чем за месяц сыграли с ними четыре раза, но таков календарь, и здорово, что набрали максимум очков. Начало матча было тяжелым, хоть и играли в большинстве. Хорошо, что к концу периода забили и стало легче. В таких трудных моментах помогает командный дух. Уже дальше смогли увеличить преимущество», — цитирует Ди Metaratings.ru.
Также он высказался о ситуации с открытием аэропорта в Магнитогорске.
«О, это большая разница! Конечно, сейчас будет гораздо проще и удобнее. Все-таки ехать в другой город на автобусе и потом вылетать оттуда совсем другое, нежели сейчас. Так что сохраним те наши автобусные ноги для игры (улыбается)», — добавил хоккеист.
«Металлург» идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками после 34 игр. Команда продлила победную серию до восьми матчей. 23 ноября «Магнитка» встретится с «Трактором».
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|7
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|14
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|8
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|31
|14
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|9
|Сочи
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|20
|28
|10
|Витязь
|34
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|Куньлунь РС
|36
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|27
|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|21.11
|19:00
|
Локомотив – Спартак
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|21.11
|19:00
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -