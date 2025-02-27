Форвард «Металлурга» Юров перенес операцию

Нападающий «Металлурга» Данила Юров перенес операцию, сообщил ТАСС спортивный директор клуба Евгений Бирюков.

21-летний форвард получил травму в гостевом матче с «Сибирью» (5:2) в FONBET чемпионате КХЛ, который прошел 15 февраля.

В этом сезоне Юров провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (13+12) очков. «Металлург» после 59 матчей набрал 76 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Магнитка» досрочно обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.