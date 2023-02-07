Форвард «Металлурга» Бурмистров пропускает матчи из-за болезни

Как стало известно «СЭ», нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров пропускает последние матчи команды из-за болезни.

Бурмистров начинал этот сезон в «Ак Барсе», а после расторжения контракта с казанцами перешел в «Магнитку».

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков.