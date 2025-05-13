Сурин — о словах Гру про Исаева: «Мы тоже любим трешток»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения в первом матче финала плей-офф КХЛ от «Трактора» (1:2, 0-1) прокомментировал слова главного тренера челябинцев Бенуа Гру о вратаре ярославской команды Данииле Исаеве

— В команде не взбесились после слов Бенуа Гру о Данииле Исаеве перед серией? Это был небольшой трешток.

— Нет, мы тоже любим трешток. Главное — результат, пусть говорит.

— Как найти управу на Максима Шабанова и его тройку, которая сегодня организовала два гола?

— Навязывать свою игру, действовать плотнее. Я бы не сказал, что они мастеровитее наших защитников. Мы можем спокойно играть с ними на равных.

«Трактор» повел в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч пройдет 15 мая в Ярославле.