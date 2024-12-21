Форвард «Локомотива» Полунин стал самым проверяемым РУСАДА игроком КХЛ в 2024 году

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Полунин стал самым проверяемым РУСАДА хоккеистом КХЛ в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на документы антидопингового агентства.

За 11 месяцев 27-летний россиянин трижды проверялся РУСАДА. Также по три раза были проверены форвард «Рязань-ВДВ» Максим Коростелев, выступающий в ВХЛ, и защитник «Бирюсы» Дарья Тетерина из ЖХЛ.

Всего РУСАДА за 2024 год протестировало 390 хоккеистов, в том числе представителей следж-хоккея.