Форвард "Локомотива" Козун дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Локомотива" Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча за нарушение в матче второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:6), сообщает официальный сайт лиги. Хоккеист был удален до конца игры за удар коленом.

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Локомотива" Брэндона Козуна по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу, - говорится в официальном сообщении КХЛ.

Таким образом, форвард пропустит домашние матчи против СКА, которые состоятся 17 и 19 марта. Клуб из Санкт-Петербурга ведет в серии со счетом 2-0.

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