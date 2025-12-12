Сурин планирует снова поехать в лагерь развития «Нэшвилла»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что намерен снова отправиться в лагерь развития «Нэшвилла».

На драфте НХЛ 2024 года Сурин был выбран «Предаторз» в 1-м раунде под общим 22-м номером.

«Безусловно, планирую. В этом году мне понравилось то, что от меня там знали, что ожидать. В прошлом году мне было намного легче. Видимо, они думали, что взяли какого-то парня из России, а в этом году все было посерьезнее и нагрузок побольше. По сравнению с прошлым годом добавили несколько занятий на льду, новых упражнений. А так все прошло позитивно», — приводит ТАСС слова Сурина.

19-летний форвард отметил, что возможность играть с иностранцами — это новый уровень для него, и он наслаждается данным процессом.

В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 Сурин провел 36 матчей за «Локомотив» и набрал 25 (13+12) очков.