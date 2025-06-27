Форвард Локхарт подпишет контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», нападающий Лукас Локхарт подпишет контракт со «Спартаком».

С 2017 по 2025 год форвард выступал за «Куньлунь».

32-летний канадец в сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ набрал 33 (16+17) очка в 67 матчах.