27 июня, 17:33

Форвард Локхарт подпишет контракт со «Спартаком»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Лукас Локхарт.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий Лукас Локхарт подпишет контракт со «Спартаком».

С 2017 по 2025 год форвард выступал за «Куньлунь».

32-летний канадец в сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ набрал 33 (16+17) очка в 67 матчах.

Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов , Александр Волков, Роман Ротенберг.Мощная селекция «Авангарда», ноль новичков СКА. Таблица переходов КХЛ

  • Давлет Нурпиисов

    залупу на воротник ты возьмешь а не кубок... уже давно не смешно- где спартаки и где кубок... дебилы

    27.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    Какой Лохард? Мы, лохи Зе уже берем

    27.06.2025

  • Sehrgut

    Ну что ж.., Кубок :trophy: так Кубок!!! Гагарина брать будем :wink::exclamation:

    27.06.2025

    • «Адмирал» подписал контракт с канадцем Олсоном

    «Витязь» исключен из числа участников КХЛ до 2030 года
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

