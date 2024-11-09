Форвард «Лады» Попугаев назвал ошибкой молодости решение приостановить карьеру три года назад

Нападающий «Лады» Никита Попугаев заявил, что его решение приостановить карьеру в 2021 году было ошибкой молодости.

В 2022 году игрок вернулся в хоккей.

«Стараюсь работать над собой, поэтому все так получается. Я тогда подписал просмотровый контракт с «Сочи», это было справедливо. На просмотре все доказал. Я вообще эту паузу в карьере не вспоминаю, не хочу, это ошибки молодости», — приводит ТАСС слова Попугаева.

В сезоне-2024/25 Попугаев забил 9 голов в 19 матчах за «Ладу», форвард является лучшим снайпером тольяттинцев.