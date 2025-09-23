Форвард «Лады» Основин будет обменян в «Адмирал»

Как стало известно «СЭ», нападающий Вячеслав Основин будет обменян из «Лады» в «Адмирал» нз денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист провел 3 матча и не набрал очков в FONBET чемпионате КХЛ.

Основин подписал контракт с тольяттинским клубом в июне, а в сезоне-2024/25 уже выступал за «Адмирал». Хоккеист набрал 12 (7+5) очков в 44 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ и 3 (2+1) очка в 6 играх плей-офф.